Bodemonderzoek op oude schoollocatie in Bavel na vondst asbesthoudende deeltjes

Het perceel op de hoek Zuster Boomaarsstraat/Kapittelhof is eind vorige week in opdracht van de gemeente Breda uit voorzorg afgezet, nadat bij werkzaamheden op het terrein puin met asbesthoudende deeltjes zijn aangetroffen.

Het is de bedoeling dat er een fietspad op die plek wordt aangelegd. Ook komt er een afvoerleiding voor regenwater in de grond. Het werk is direct stilgelegd.

Niet betreden

Vooralsnog is onbekend in hoeverre het perceel langs de Zuster Boomaarsstraat daadwerkelijk vervuilde grond bevat. Asbesthoudende deeltjes puin in de grond leveren niet per definitie direct gevaar op. De maatregelen die zijn getroffen moeten dat uitwijzen en mogelijke problemen in de toekomst voorkomen.