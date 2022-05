Blackout treft Willemstraat: ‘Nog meer mensen gaan dit deel van Breda mijden’

Slechte pers

In een brief, die uit de koker komt van D66-raadslid Talitha Korsmit, wordt het college eraan herinnerd dat de Willemstraat en directe omgeving de laatste tijd vaker een slechte pers heeft gekregen vanwege het groeiende gevoel van onveiligheid bij bewoners en ondernemers.

Een onveilig gevoel in een straat waarvan algemeen bekend is dat daar sprake is van veel overlast.

,,Vrijdagavond 6 mei bleek alle straatverlichting, op enkele lantaarns na, uit te staan. Als gevolg daarvan was de hele Willemstraat in het donker gehuld. Dat veroorzaakt een onveilig gevoel in een straat waarvan algemeen bekend is dat daar sprake is van veel overlast’’, aldus de fracties. Het gevolg van dit incident is volgens hen dat nog meer mensen dit deel van de Bredase binnenstad gaan mijden.