Binnenstadsmakelaar Maurice Vermeulen: ‘Ik wil dat Breda beter blijft dan Tilburg’

Na twee coronaja­ren gaat vogelten­toon­stel­ling Rijsbergen nu niet door vanwege vogelgriep

RIJSBERGEN - ,,Het is ons niet gegund.” René Roks, voorzitter van De Vogelvriend in Rijsbergen baalt stevig. 500 vogels zouden zaterdag 12 en zondag 13 november te zien zijn in het dorp op hun vogeltentoonstelling. Maar de vogelgriep sloeg toe.

2 november