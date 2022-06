Binnenstad van Breda middag lang culturele snoepwinkel: ‘Overal krijgen we positieve reacties’

Regen zorgt voor bedaarde editie van Van Gogh Live

ZUNDERT - Het is een druk en feestelijk weekend voor Zundert, met van vrijdagavond tot en met zondag verschillende activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en muziek. Eén van de hoogtepunten van de Zomer van Zundert had Van Gogh Live moeten zijn, maar dat viel zaterdagavond deels in het water.

26 juni