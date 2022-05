Bijzondere excursie door ‘topnatuur’ Ulvenhoutse Bos: zoeken naar de witte rapunzel

Droogte bestrijden

Doel is het bosgebied (112 hectare) met Natura2000-status in oorspronkelijke staat terug te brengen en de droogte te bestrijden. Het bos is van oorsprong een afwisselend vochtig en droger loofbos. Er zijn vijftien stuwtjes aangelegd en twaalf hectare aan rabatten (grondruggen) afgevlakt om het water beter vast te houden. Er is zeven kilometer aan waterloop verondiept en vijf hectare opnieuw ingeplant. Dreven zijn opgehoogd.