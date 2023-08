Bijrijder uit auto geslingerd en overleden bij zware botsing in Breda, bestuurder aangehouden voor rijden onder invloed

Na zeven jaar kan laatste deel wijk Schoenma­kers­hoek de inspraak in

ETTEN-LEUR - Het is eindelijk zover dat de bouw van 112 woningen, als afronding van de wijk Schoenmakershoek in Etten-Leur, de inspraak in kan. Over die lap grond van 3,5 hectare wordt al zeker zeven jaar gesproken. Als het meezit, kan de gemeenteraad dan nog dit jaar oordelen over het bestemmingsplan.