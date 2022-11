Een plek om je even helemaal terug te trekken en te doen wat je leuk vindt. Dat is de hobbykamer voor veel mensen. Wij laten u elke week zo’n ruimte zien.

Volledig scherm Wim Fabries met zijn modelspoorbaan. © Pix4Profs / Jan Stads

‘Wim’s mancave’, staat er op een houten bordje op de deur van Wim Fabries’ hobbykamer. Het houten bordje is exact zo vormgegeven als de digitale reizigersinformatieborden op de NS stations, compleet met de toevoeging ‘+05 minuten’. Dat is niet toevallig. Fabries was jarenlang werkzaam voor het vervoersbedrijf, onder andere als directeur vervoer binnen NS Reizigers. En welke hobby past daar dan bij? Inderdaad: een modelspoorbaan. Al vertelt Fabries er meteen bij dat dit eigenlijk helemaal not done was binnen het bedrijf. ,,Als je bij de NS zegt dat je een modelspoorbaan hebt, vinden ze dat al gauw stom.”

De hobbykamer blijkt uit twee verdiepingen te bestaan. Fabries maakte eigenhandig een hoge kamer een gesplitste hobby- en werkkamer. Hij waarschuwde dat ‘de baan nog helemaal in opbouw is’, en vroeg zich af of dat wel leuk zou zijn om te laten zien. Iedereen die echter ook maar een beetje bekend is met de modelspoorbouw, zal direct zien hoeveel werk er al in de baan zit. ,,Dit is het schaduwstation”, wijst Fabries op een soort rangeerterrein op de onderste laag van de houten stelling die Fabries eveneens zelf bouwde. ,,Als alles klaar is, zie je dat stukje niet meer. En dan is hier de klimspiraal”, zegt hij doelend op het rond omhooglopende deel van de spoorbaan. ,,De baan mag maximaal drie procent stijgen, anders trekken de locomotiefjes het niet.” Hij wijst vervolgens aan waar straks een station gaat komen en hoe de praalbaan – zeg de catwalk voor modeltreintjes – straks achterlangs én helemaal rond de hobbykamer gaat lopen.

Fabries’ modelspoorbaanliefde begon toen hij op zijn tiende met Sinterklaas een baan cadeau kreeg. In de pubertijd vlakte de interesse af, om een aantal jaar later weer op de bloeien. ,,Ik bezocht samen met een oom, die er ook helemaal gek van was, jarenlang beurzen.”

Aan de huidige baan begon de Bredanaar vorig jaar, toen hij een sabbaticaljaar nam. Nu werkt hij er zo’n twee avonden per week aan. Het zal dus nog wel even duren voor hij klaar is. ,,Maar dat is ook het ergste wat een modelspoorbouwer kan gebeuren. Het bouwen is het leukste.”

Quote De baan mag maximaal drie procent stijgen, anders trekken de locomotief­jes het niet Wim Fabries