Bij Atelier Jongerius draait het om de beleving: ‘Ik denk altijd groot, wil grenzen verleggen’

Vierde divisie Vertrouwen in handhaving groeit na stunt van volwassen Unitas’30: ‘Zij hadden niets te vertellen’

Met Tobias Ernst als matchwinner heeft Unitas'30 een reuzenstap gezet richting lijfsbehoud door met 0-1 te winnen op bezoek bij Juliana'31, dat tweede stond. Terwijl het in de kleedkamer al volop feest was, kwam ook het nieuws nog binnen dat de grote concurrent EVV Echt verloren had, waardoor het gat naar de degradatiestreep is gegroeid naar vier punten.