Bezoekers hopen met crowdfunding op tweede leven voor Poppodium Phoenix in Breda

Man op heterdaad betrapt tijdens inbraakpo­ging in Zundert

ZUNDERT - Een man die donderdagmiddag op klaarlichte dag probeerde in te breken bij een woning in wijk De Berk in Zundert, is op heterdaad betrapt door een buurtbewoner. Later werd hij in de omgeving opgepakt met inbrekerswerktuig op zak. Dat meldt de politie.

23 juni