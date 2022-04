Bezoekers 538Koningsdag in zonnig Breda gaan lekker los: ‘We wilden er vanaf minuut één bijzijn’

Lacrosse, nieuwe sport landt in Breda, bij sportclub SV Advendo

BREDA - In Breda wordt een nieuwe sport gelanceerd: Grassroots Lacrosse. De sport, waarbij spelers worden uitgerust met een stick met net waarbij ze de bal kunnen overspelen en een goal kunnen scoren, is overgewaaid uit Noord-Amerika en Canada en vindt onderdak bij sport- en voetbalclub SV Advendo in Breda-Noord.

26 april