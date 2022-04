Bezoekers 538 Koningsdag in zonnig Breda gaan lekker los: ‘We wilden er vanaf minuut één bijzijn’

BREDA - Op het Chasséveld in Breda vindt in zonnige weersomstandigheden voor de zevende keer het drukbezochte 538 Koningsdag-muziekfestival plaats. Op het podium komen deze Koningsdag onder meer Afrojack, Davina Michelle, Frans Duijts, Emma Heesters, Maan, Kraantje Pappie en Bastille. ,,Het is een heerlijke dag.”