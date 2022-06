Bezoeker hopen met crowdfunding op tweede leven voor Poppodium Phoenix in Breda

Vorige maand trok Poppodium Phoenix de stekker uit de eigen organisatie. Het podium moest, vanwege sloop, eind vorig jaar hun plek in The Loads aan de Industriekade verlaten. Een nieuwe ruimte, om de hoek, kan Phoenix echter al heel lang niet gebruiken. Dit, onder meer omdat de gemeente traag is met een deel van de verbouwing en met het verstrekken van noodzakelijke vergunningen.

Al die tijd dat Phoenix dicht is en wacht op de gemeente, kunnen er geen concerten worden gegeven of repetitieruimten worden verhuurd. Dat betekent dat er geen inkomsten zijn, terwijl de vaste lasten doorlopen. Doordat het poppodium zelf investeerde in de verbouwing van het nieuwe pand, zijn de reserves opgedroogd. Vandaar het besluit om te stoppen.

Emotioneel

Nu zijn jonge bezoekers voor Phoenix in de bres gesprongen. Via crowdfundingsite GoFundMe roepen ze op om geld te doneren en zo het poppodium de kans te geven op te krabbelen uit het financiële gat. Een actie die Peter Westerlaken emotioneert. ,,Toen ik hoorde dat jongeren dit uit zichzelf voor ons deden, werd ik even stil.”

De jongeren hopen 12.000 euro op te halen. Westerlaken: ,,Daarmee kunnen we zeker vooruit.” Het is genoeg om vaste lasten en personeel te betalen in de periode dat het poppodium nog dicht zit. Want, al heeft de nieuwe wethouder Marike de Nobel Phoenix bezocht en beloofd zich in te zetten voor het poppodium. ,,Het is nog altijd onduidelijk wanneer Breda het licht op groen gaat zetten en wij eventueel open kunnen.”