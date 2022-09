Bezoek het atelier van kunstenaar Marcel van Tienen op Tholen

Kunst ontdekken in vakantietijd. Voor lezers van BN DeStem openen kunstenaars hun deuren. Ze werken vaak gewoon om de hoek of, zoals in dit geval, in het oude stadshart van het Zeeuwse Tholen. Vandaag: Marcel van Tienen.

Het fraaie hoekpand aan de Bakstraat biedt alle ruimte aan beeldend kunstenaar Marcel van Tienen (73). De benedenverdieping ziet eruit als een winkelruimte. Dat was het ook. Tot 2007 runde hij op deze plek De Dierenspeciaalzaak. ,,Naast kunst ben ik gek op dieren. Als kind had ik een volière, een hond, duiven. Ik trok graag in mijn eentje naar de zeekant, als vogelwatcher. Met de plaatjesalbums van Rizla als steun.”

Van Tienen werd in 1949 geboren in Vlaardingen. Na verhuizingen naar Zuidschermer, Alkmaar, Franeker en Vlissingen kwam hij halverwege de lagere school in Bergen op Zoom uit. ,,Al dat verhuizen heeft ervoor gezorgd dat ik daarna zo honkvast bleef. Sinds 1978 woon ik in Tholen.”

Na zijn opleiding grafische vormgeving aan St. Joost in Breda werd hij ontwerper bij Van Opstal Makelaardij. ,,Tot ik dat werk als een sleur ging ervaren. Ik zag het meer als een beroep, zonder artistieke uitdaging. Ik heb er wel veel van geleerd op het gebied van compositie.”

Volledig scherm Stilleven met een gestileerde figuur aan tafel van Marcel van Tienen. © Willem Jongeneelen

Toen hij de winkel had, bestond zijn creativiteit voornamelijk uit muziek maken. Hij mag nog altijd graag tekstueel improviseren op zijn gitaarspel. ,,Mijn creatieve hart ging weer harder kloppen toen we met T.B.C. (de Thoolse Bouwclub) carnavalswagens bouwden. We reden daarmee in Oud-Vossemeer en Halsteren mee. In die laatste plaats ben nog altijd jurylid. Ik kreeg de smaak weer te pakken toen in voor een wagen schilderijen maakte.”

Grote onderscheiding

In 2009 ging hij opnieuw studeren op de Stedelijke Academie in Antwerpen, afdeling schilderen. Hij slaagde in 2015 ‘met grote onderscheiding’. Op uitnodiging van diezelfde kunstacademie behaalde hij in 2020 zelfs zijn master. ,,Ik wilde me verder ontwikkelen. In je eentje is dat lastig. Lessen volgen werkt stimulerend, terwijl je genoeg vrijgelaten wordt om een eigen stijl te ontwikkelen. Mijn stijl schoof op van vrij gedetailleerd en conventioneel naar wat ik nu maak. Het figuratieve maakte plaats voor abstracte vlakken. Ik vertaal de realiteit meer naar mijn eigen werkelijkheid.”

Volledig scherm Blote man op bankje van Marcel van Tienen. © Willem Jongeneelen

Zijn steeds vaker tentoongestelde huidige werk wordt hoog gewaardeerd. Voor de expositie Koele Wateren in het Bergse Markiezenhof werden vier werken geselecteerd. De jury omschreef die als mooi hedendaags, maar ook vol referenties aan het expressionisme uit de eerste decennia van de vorige eeuw.

,,Waardering is fijn. Uiteraard ben ook ik beïnvloed door anderen. Ik werk veel in België en waardeer het werk van Rik Wouters, Rik Slabbinck en Roger Raveel. Ook de Duitse stroming De Nieuwe Wilden, uit de jaren tachtig, inspireert. Maar altijd om ermee tot nieuwe zaken te komen.”

Laag voor laag

Van Tienen werkt in series, rond bepaalde thema’s. Olieverf verwisselde hij voor acryl, omdat dat sneller droogt. ,,Ik werk snel. Veel ontstaat laag voor laag. Het begint vaak met een houtskoolachtige schets. Ik maak geen voorstudies. Het is gelijk beginnen. Als een mooi stuk in een schilderij niet in de compositie past, dan is het: weg ermee. Daar moet je resoluut in zijn. Het moeilijkste van schilderen is je eigen tekortkomingen durven zien.”

Momenteel maakt hij veel collage-achtige schilderijen. ,,Het hier afgebeelde titelloze werk bevat veel overschilderingen. Het is een stilleven met een gestileerd figuur aan tafel. Stillevens worden vaak als oubollig gezien. Dat zijn ze niet als je ze naar deze tijd haalt. De ogenschijnlijke toevalligheden pakken hier goed uit. Er zit gelaagdheid in en er wordt gespeeld met perspectief.”

Volledig scherm Het atelier van Marcel van Tienen in Tholen. © Willem Jongeneelen

,,Sterk aan het andere werk, de blote man, vind ik dat het doekje dezelfde kleur heeft als het lichaam. Dat doek, noodzakelijk voor de compositie, heeft eerst veel andere kleuren gehad. Fijn vind ik ook de vervormingen in het lichaam van de man. Eigenlijk klopt er niets van het model. Maar daardoor klopt het schilderij voor mij juist wel. Er zit kracht en wanhoop in. Je vraagt je af: wat is er gebeurd? Ook belangrijk was de laatste wijziging. Ik maakte de kleur van het bankje lichter. Daardoor ontstond er meer diepte.”

Het atelier van Marcel van Tienen is op 3 en 4 september (11.00 en 17.00 uur) te bezoeken aan de Bakstraat 11 in Tholen. Kijk voor meer werk op marcelvantienen.exto.nl.

En als we er dan toch zijn

Tholen is, naast een gemeente en eiland, ook een fraaie, Zeeuwse stad, met stadsrechten sinds 1366. Vanuit de lucht zijn de contouren van de stadswallen nog goed zichtbaar. Een stadswandeling langs de haven, over de stadswallen en door het oude centrum, met onder meer het oude stadhuis uit de 15de eeuw (foto onder) is van harte aan te bevelen.

Volledig scherm Oude Stadhuis in Tholen. © Willem Jongeneelen