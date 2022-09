Bewoners seniorenwoningen vrezen komst spoedzoekers: ‘Dit zijn mensen met heel andere leefstijl’

Zien we elkaar ooit nog op kantoor? ‘Een kwestie van goede afspraken’

BREDA/BERGEN OP ZOOM - De kantoorruimte van Janet Verhoeven is niet eens voor de helft gevuld. Het is rustig bij Lamb Weston en niet alleen op het hoofdkantoor van deze aardappelverwerker in Breda. Sinds corona blijven op veel kantoren werkplekken leeg.

15 september