Bewoners Haven opgeschrikt door opslag met 30 gasflessen: ‘Je moet er niet aan denken dat dit ontploft’

Mobiel luchtmeet­sta­ti­on half jaar in Prinsen­beek: ‘Niet te snel conclusies trekken’

PRINSENBEEK/BAARLE-NASSAU – Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Prinsenbeek? Op verzoek van bewoners komt er vanaf 1 januari een mobiel meetstation in het dorp te staan om dat te onderzoeken. Dit meetstation stond de afgelopen zes maanden in Baarle-Nassau.

22 december