Bevrijdingsfestival aan de Haven: dit staat je te wachten

Inschrij­ving voor Singelloop 2023 geopend en nieuw onderdeel: de Club Battle

BREDA - Het is nog vroeg in het seizoen, maar toch: de inschrijving voor de 36e editie van de Bredase Singelloop wordt maandag 1 mei geopend. Het jaarlijkse hardloopevenement in hartje stad staat op zondag 1 oktober op de agenda. Met een nieuw onderdeel: de Club Battle.