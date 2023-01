Beveiligers verrassen Bredase Lia met nieuwe rollator: ‘Als dank wat ze voor ons doet’

Lia, zo heet de dame in kwestie. Zelf heeft ze geen behoefte aan optredens in de media, dus doet beveiliger Thijs Roks van Scorpions Security het verhaal voor haar. ,,Ze komt hier bijna iedere dag, meestal rond een uurtje of vier. Dat is altijd gezellig. Ik werk hier nu acht jaar, en zo lang doet ze dat al. Tijdens haar boodschappenrondje komt ze altijd even kletsen in ons kantoortje op Moerwijk. En altijd brengt ze iets voor ons mee: koekjes, of een appel, een saucijzenbroodje of een bakje kibbeling, steeds iets anders.”

Roks schat Lia half in de 70. ,,Echt een lief dametje. Maar ze is afhankelijk van een rollator, ze kan niet zonder die steun naar het winkelcentrum. Helaas begaf haar rollator het vorig jaar, en naar eigen zeggen kwam ze niet in aanmerking voor een nieuwe. Haar situatie laat ook niet toe dat ze er zelf eentje aanschaft.”

Quote Ze moest wel een traantje laten toen ze zag wat we voor haar gedaan hadden Thijs Roks, Scorpions Security

,,Van de conciërge in haar flat kreeg ze er eentje te leen. Daarmee kon ze weer een beetje uit de voeten, maar dat exemplaar had op zijn zachtst gezegd ook zijn beste tijd gehad. Dus het leek ons een goed idee om er eentje voor haar te kopen, als dank voor wat ze altijd voor ons doet.”

Het kostte Roks een minuutje of vijf om het geld bij elkaar te krijgen: ,,We zitten hier met vijf vaste beveiligers. Ik stuurde een tikkie in de groepsapp en in no time had iedereen het geld overgemaakt. We wilden Lia rond kerst verrassen - ze wist van niks - maar er was wat vertraging in de levering. Dus werd het even na Oud en Nieuw. Ze moest wel een traantje laten toen ze zag wat we voor haar gedaan hadden.”

