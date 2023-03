‘Betaalbare huizen voor agent en onderwijzer’

Van de lezerWekelijks krijgt onze redactie meerdere lezersbrieven binnen. Hieronder een selectie van de in de afgelopen week ingestuurde lezersbrieven. Deze week over betaalbare woningbouw, speciale klimaatcommissie, horeca in Breda en vierde perron in Tilburg.

In de krant van dinsdag 14 maart geeft Jaap Smit, commissaris van de koning Zuid-Holland, bewust of onbewust, het knelpunt in onze maatschappij weer: ‘De komende jaren gaan we ons richten op het bouwen van betaalbare huizen, zodat de verpleegkundige, de politieagent en de onderwijzer ook nog een huis kunnen kopen. Daar is een enorme achterstand, dus moeten we ons richten op die groepen.”

Voldoende salaris bieden

Dat kun je ook vertalen in: geef die groepen eindelijk eens een salaris waar ze een huis van kunnen kopen! De zorg staat in brand. De politie heeft hoge werkdruk maar er iets aan doen, ho maar. En wat heeft het onderwijs het de laatste jaren voor hun kiezen gehad.

En dat terwijl er wel honderden miljoenen de grens overgaan voor beter onderwijs, de zorg in Nederland niet meer zo best is en de politie op zijn tenen loopt mede omdat ze niet eens een goedwerkend communicatiesysteem heeft. Waar gaat het heen met dit land?

Femke de Neef,

Zevenbergen

Klimaat win-win

De speciale klimaatcommissie, die vorig jaar door het kabinet is ingesteld, adviseert nu het kabinet om extra belasting op vlees en zuivel te heffen om de klimaatdoelen te halen. Na de suikertaks en gedachtespinsels over een vettaks, dus nu ook nog een vleestaks en zuiveltaks. Door de torenhoge inflatie zijn met name zuivelproducten al met 50 procent gestegen, maar daar moet nu nog een schep bovenop. Zo ook bij vlees en benzineprijzen.

Groente en fruit

Ook bedrijven moeten meer gaan betalen voor hun CO2 uitstoot, waardoor de prijzen nog verder zullen stijgen. Wanneer de ‘speciale klimaatcommissie’ ons gedrag wil veranderen om zodoende onze CO2 uitstoot te verminderen, zouden ze ook kunnen adviseren om de btw op groente en fruit eindelijk eens naar 0 procent te brengen, het openbaar vervoer met elektrische bussen gratis te maken en de prijs van vegetarische vleesvervangers te verlagen.

Waarom moeten de consumentenproducten alsmaar duurder worden, terwijl er al 60 miljard euro van ons belastinggeld in het klimaat wordt gestoken? Gebruik dan die klimaatbelasting om positieve CO2 reducerende maatregelen gratis terug te brengen bij de burger, in plaats van alleen maar de prijzen verder op te jagen. Dit is tenminste klimaat win-win!

Martin van Nispen,

Rijsbergen

Horeca in Breda

De horeca Breda groeit maar door stond in de krant van woensdag 15 maart. De coronajaren hebben kennelijk geen invloed gehad op het aantal horecazaken in deze stad. Momenteel telt Breda zelfs 614 zaken. Dat is één horecazaak per 300 inwoners. Zitten we daarop te wachten? Bezopen!

Piet van Gurp,

Teteringen

Vierde perron in Tilburg

In de krant van woensdag 8 maart een verhaal van één pagina groot over perron 4 van het NS-station in Tilburg. Als oud-Tilburger, afkomstig uit een spoorfamilie, doet me dat pijn. Want er ís helemaal geen vierde perron daar in Tilburg, en dat gaat er ook niet komen.

Straks kunnen in het Tilburgse station weliswaar tegelijkertijd vier treinen stilstaan, maar die stoppen dan langs twee zijperrons en één eilandperron. In totaal dus drie perrons, geen vier zoals staat in het artikel. Om aan te geven waar een trein stopt of vertrekt, gebruikt NS zelf alleen de term ‘spoor’. ‘Perron 4' is daarom overbodig en verwarrend. Hooguit een geslaagde Harry Potter-illusie.

Ben van der Veer,

Breda

