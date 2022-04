Bestuurder rijdt in Terheijden 68 kilometer te hard op 60-kilometerweg

Ontspoord adoptie­kind Louc (19) slachtof­fer van steekpar­tij in jeugdgevan­ge­nis Den Hey-Acker

ENSCHEDE/BREDA - De maatregel was hem opgelegd door de rechtbank Overijssel na een overval op een tankstation. Jeugd-tbs had de 19-jarige Louc Dorgelo weer op het rechte pad moeten brengen. Maar het liep totaal anders: afgelopen vrijdag vond het Enschedese adoptiekind de dood in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda.

