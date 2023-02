Beschonken vrouw rijdt in sloot bij Breda en wordt gevonden naast auto: ‘Ze was te dronken om te blazen’

UPDATE Gewonde vrouw in beha op straat geholpen door omstanders na ernstig steekinci­dent in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Wat begon als een verjaardagsfeest in een woning aan de Julianalaan te Etten-Leur is zaterdagavond geëindigd in een steekpartij waarbij een Roemeense man ernstig gewond is geraakt. Een vrouw liep lichte verwondingen op, evenals een van de twee mannen die de politie aanhield.