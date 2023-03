Bekijk hier hoe er in jouw gemeente is gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen

Handig en mooi wonen langs het spoor in Breda: is dat wel veilig?

BREDA - Er wonen in Breda alsmaar meer mensen langs het spoor en de komende jaren zal het aantal spoorbewoners door allerlei in het oog springende bouwprojecten nog verder toenemen. Ondertussen neemt ook het goederenvervoer over het spoor, en de zorg daarover, snel toe.