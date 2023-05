Bekerwinst van Groen Wit is er een voor de geschiedenisboeken: ‘Deze overwinning is de mooiste van allemaal’

indebuurt.nl Internatio­naal eten: 5 x bij deze restau­rants kun je de buitenland­se keuken uitprobe­ren

Voor een buitenlandse keuken hoef je Breda helemaal niet te verlaten. Sterker nog, de gerechten uit het zonnige Zuid-Europa of het Midden-Oosten zijn dichterbij dan je denkt. Bij deze restaurants in Breda waan je je even helemaal in het buitenland.