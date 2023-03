Beeldend kunstenaar krijgt geen subsidie Breda, vanwege onvoldoende uitleg: ‘Waarom moet ik alles uitleggen?’

Het OM weet het ook zonder het lichaam van Jelle zeker: Eduard F. heeft hem vermoord

ROOSENDAAL/BREDA - Zijn lichaam is nooit gevonden en hoe Jelle Leemans bijna tien jaar geleden in Roosendaal om het leven is gebracht, blijft volstrekt onduidelijk. Maar het Openbaar Ministerie in Breda is er rotsvast van overtuigd dat er genoeg bewijs is tegen Eduard F. (51). Hij zou de Belg bij een drugsdeal hebben beroofd en gedood.