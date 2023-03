Beek Vooruit helpt RBC een handje in titelstrijd

Hoe is Duivels­bruglaan aan zijn naam gekomen? Bredase expert Gerard Otten legt het uit

BREDA - Hoe is de Duivelsbruglaan in Breda aan zijn naam gekomen? En de Verlaatstraat? Of het Reeptiend? De Bredase stadsarchivaris en publicist Gerard Otten kan er een antwoord op geven. Dat doet hij dan ook tijdens een bijeenkomst van stadssociëteit De Gouden Cirkel.