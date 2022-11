Bavel zit niet te springen om 40 hectare bedrijventerrein: ‘Wat zijn de voordelen voor ons?’

Spooronge­val Prinsen­beek: ‘Hij keek de machinist recht in de ogen’

PRINSENBEEK - Bij het bouwbedrijf Van Wijchen in het Brabantse Berghem moeten ze nog even bijkomen van het ongeval op de spoorwegovergang in Prinsenbeek vrijdagochtend. Een werknemer van het bedrijf wist net op tijd zijn auto uit te springen. ,,Hij keek de machinist recht in de ogen’’, zegt een collega.

