Barons roept Roosendaalse opmars een halt toe: ‘Overwinning op karakter’

Een succesvolle start van 2023 zorgde ervoor dat Blauw-Wit met grote stappen klom op de ranglijst uit de degradatiezone en plotseling was er een top-3-notering binnen handbereik. Daar stak Barons uit Breda in een thriller van een wedstrijd een stokje voor: 69-71.

Begeleid door een heuse carnavalsband, liet het Roosendaalse publiek goed van zich horen. De opmars van het vlaggenschip van Blauw-Wit was niet onopgemerkt gebleven in de stad en de derby trok dan ook veel toeschouwers, tot blijdschap van trainer Raf Dubois. ,,Hoe gekker hoe beter. Wij kunnen de steun natuurlijk altijd goed gebruiken. Van mij mogen ze elke week komen”, zegt hij lachend.

In de tweede divisie E staan bijna alle teams ongeveer gelijk, wat ervoor zorgde dat Blauw-Wit na een goede reeks weer naar boven mocht kijken. ,,In deze competitie kan iedereen van elkaar winnen. Dat ligt echt aan de vorm van de dag”, zegt Dubois. Er waren degradatiezorgen, maar drie zeges na de jaarwisseling zorgden ervoor dat de ploeg uit Roosendaal zichzelf weer op de vierde plaats terugvond. ,,Daarom is de steun in zo'n thuiswedstrijd belangrijk. Het kan net dat kleine verschil zijn, maar het mocht vandaag niet zo zijn.”

Tweede derbyzege

Het waren namelijk de Barons die aan het langste eind trokken in de derby en daardoor verstevigde zij hun derde plaats op de ranglijst. Voor de tweede keer dit seizoen werd de derby nipt gewonnen door de Bredanaars. Waar zit dan toch dat verschil in? ,,Helemaal nergens in joh", geeft trainer Thomas de Clerck toe.

Zijn ploeg keek lang tegen een kleine achterstand aan, maar kwam in de slotfase langszij. ,,Als het zo gelijk opgaat, komt het op zulke kleine details aan dat ik moeilijk kan zeggen waarom wij uiteindelijk voor de tweede keer als winnaar uit de strijd komen. Misschien komt het dan toch op mentaliteit aan. Het is in ieder geval duidelijk een overwinning op karakter", zegt De Clerck trots.

Momentum

Beide trainers zijn het erover eens. De vorm van de dag en het karakter van de ploeg speelden een belangrijke rol. Dubois verwachtte hier bij zijn ploeg meer van te zien, maar Blauw-Wit kon het momentum van de laatste vier wedstrijden niet meenemen naar de derby. ,,We hebben echt veel minder laten zien dan de afgelopen weken. We kwamen gewoon niet in ons spel.”

,,De sleutel van onze ommekeer in 2023 is de hoge intensiteit en het werken voor elkaar. Daar heb ik nu nauwelijks iets van teruggezien”, zegt de Blauw-Wit-trainer teleurgesteld. ,,We begonnen goed, maar dat bleef helaas bij de eerste vijf minuten. Daarna gingen we meer mee in het tempo van Barons en kwam er tegen het einde wat frustratie bij. Die frustratie komt ook vooral voort uit het feit dat het niet lukt om ons eigen spel te spelen.”

In Roosendaal wordt toch weer voorzichtig naar de onderste regionen van de ranglijst gekeken. In Breda worden de punten gevierd en mag er omhoog gekeken worden. ,,Dit was gewoon echt een derby", zegt De Clerck. ,,Dan maakt de stand eventjes niet uit, maar is het altijd lekker om zulke wedstrijden te winnen.”