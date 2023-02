Baron legt de pomp van het Ginneken droog

Onvermijde­lijk in Breda: Ook al voelt niet iedere straat overlast, toch krijgt hele wijk betaald parkeren voor de kiezen

BREDA - Het is in Breda praktisch onmogelijk om individuele straten te ontzien bij de invoering van betaald parkeren. Zelfs wanneer bewoners nadrukkelijk melden dat ze er niet op zitten te wachten, wordt hun wijk toch in zijn geheel ‘gereguleerd’.