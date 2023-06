Bankstel vliegt in brand: flinke schade aan woning in Breda

Dit moet je doen als je iemand ziet verdrinken: ‘Spring niet zomaar in het water, dat kan gevaarlijk zijn’

DORST – Een 27-jarige Roemeen is zondagmiddag in het water van het natuurgebied van boswachterij Dorst verdronken. Hij werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Wat kun je zelf doen als je ziet dat iemand in het water dreigt te verdrinken? Marc van der Jagt van de Reddingsbrigade legt het uit.