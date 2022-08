Bamboe leidt tot burenruzie in Breda: ‘Moet ik dan de tuin van de buurvrouw ook leeghalen?’

Pieter Dirven wil met de Smaakspeci­a­list hét goede voorbeeld geven: ‘Als je matigt, help je sowieso jezelf’

ULVENHOUT - Geloof in de kracht en noodzaak van goede voeding voor een leefbare wereld. Dit is de drijfveer achter de Smaakspecialist. ,,We zijn niet uit op de hoogste winst. We zijn missiegedreven”, zegt eigenaar Pieter Dirven.

2 augustus