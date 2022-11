Baarlese uitbaters: ‘Mediation zaak modewinkel mislukt omdat gemeente stekker eruit trok’

In 2007 dienden de modewinkeliers een plan in om een paar woonappartementen in hun winkelpand te bouwen. Uiteindelijk weigerde de gemeente en sindsdien lopen Michael en Dany Aalders-van Ras de rechtszalen plat.

Twee jaar geleden leek er even licht aan het eind van de tunnel te schemeren toen ook de gemeente instemde met een ultieme mediationpoging. Die mislukte na maanden gesteggel, waarna Aalders-Van Ras zich vandaag weer meldden bij de Raad van State met een dringende oproep om de gemeente nu eens flink op de vingers te tikken. Maar of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag, zo bleek tijdens de rechtszaak in Den Haag.

In ieder geval schitterde Baarle-Nassau door afwezigheid. Die had in een brief aan rechter en staatsraad Erik Minderhoud duidelijk gemaakt geen zin meer in de zoveelste rechtszitting te zien.

Buiten de deur

De Aalders-van Rassen waren daar woest over en vonden het typerend voor de hele gang van zaken. Staatsraad Minderhoud zat een beetje in de maag met de kwestie. Want het was tijdens een rechtszaak eind april 2021 zijn voorstel aan gemeente en de modewinkeliers om nog eens gezamenlijk rond de tafel te gaan zitten en er met behulp van een onafhankelijke mediatior uit te komen.

Volgens Dany Aalders-van Ras heeft de gemeente na maanden van onderhandelingen opeens de stekker er weer uit getrokken,”er was nog een ruimtelijke ordeningsadviseur van buiten aangetrokken die uiteindelijk wel wat zag in ons bouwplan en die legde dat aan de gemeente voor. Dat bouwplan past precies in het bestemmingsplan en voldoet aan alle bouw- en beleidsregels van de gemeente. En toch trokken ze de stekker eruit.

Ergens in de gemeente zitten mensen die per se ons buiten de deur willen houden. En ik denk dat de eigenaar van het naburige pand erachter zit. Dat is De Jong die een enorme vinger in de gemeentepap heeft. Hij wil ons pand voor een zacht prijsje overnemen. Maar dat willen wij niet. Wij gaan door tot we ons gelijk halen.”

Gediscrimineerd

Of de einduitspraak van de Raad van State de Aalders-van Ras in het gelijk gaat stellen zal binnen enkele weken uit de uitspraak duidelijk worden. Dany en Michael benadrukte dat de gemeente de afgelopen zestien jaar voortdurend het vertrouwensbeginsel hebben geschonden. “Bovendien hebben ze in een e-mail erkend ons gediscrimineerd te hebben. En als de Raad van State daarover niets in de uitspraak zet, stappen we desnoods naar de civiele rechter of het Europese Hof. We laten het er niet bij zitten,” aldus Dany Aalders-van Ras. Uitspraak volgt.