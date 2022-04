Avans-kat Luta onverwachts overleden in Breda, studenten en medewerkers nemen afscheid

BREDA - De kat die bijna dagelijks op het terrein van de Avans Hogeschool in Breda was, is dinsdagmiddag overleden. Dat laat de school weten in een bericht. In de afgelopen vijf jaar werd Avans-kat Luta omarmd door studenten en medewerkers van de school aan de Hogeschoollaan.

De hogeschool noemt het onverwachtse overlijden van de zwart-witte poes ‘verdrietig nieuws’. Op dinsdagochtend leek er nog niks aan de hand te zijn: het dier werd verzorgd door medewerkers en zocht aandacht bij studenten. Later op de dag werd het dier echter dood gevonden.

Voor veel studenten was poes Luta een begrip, omdat ze vaak voor de deur van de school te vinden was. ,,Kroelend met studenten of liggend in het zonnetje”, meldt Avans. Vijf jaar geleden kwam Luta als kitten op de Hogeschoollaan terecht.

Medewerkster Nathalie Broeders legde vorig jaar al uit waarom Avans-kat Luta de lieveling was van studenten en medewerkers. Lees verder onder de video.

Verwilderd kwam ze aanlopen, en het personeel had geen idee waar de kat vandaan kwam. ,,Ze was niet gechipt. Ze had teken en vlooien en was erg mager”, zei een medewerkster van Avans eerder.

Steevast verwelkomd

Luta is woensdag gecremeerd. ,,Het verdriet is groot en we zullen haar missen”, besluit de school. Studenten en medewerkers nemen afscheid en delen onder het bericht hun herinneringen aan de Avans-kat.

Eén van de emotionele reacties: ,,Wat verdrietig! Ik werd steevast verwelkomd door haar, als ik weer aan het werk ging.”

