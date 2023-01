Autotransporter vliegt in brand op A58 bij Bavel, bestuurder stapt net op tijd uit

Klassieke alcohol­fuik uit straat­beeld verdwenen, toch meer rijders onder invloed gepakt. Hoe zit dat?

BREDA - De kans dat een automobilist in een fuikcontrole rijdt en moet blazen is tegenwoordig niet groot. De politie in West-Brabant en Zeeland houdt deze klassieke alcohol- en drugscontroles in het verkeer amper nog. ,,We hebben er de capaciteit niet meer voor”, legt woordvoerder Willem-Jan Uijtdehage uit.

31 december