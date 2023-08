Autohandelaar in Drimmelen zwaar onder druk gezet door afpersers: ‘Je mag nu naar je kinderen, maar dat is de laatste keer’

Buurt nog steeds niet tevreden over Lidl: ‘Omwonenden voelen zich in hun hemd gezet’

ETTEN-LEUR - Kleine irritaties tussen Lidl in Etten-Leur en omwonenden, die waren weggenomen volgens wethouder Ger de Weert. Maar ze blijken zijn er nog te zijn, bijvoorbeeld over de afscherming van het distributiecentrum. Leefbaar Etten-Leur wil daarom een gesprek in de raad over de nieuwbouw van Lidl aan het Zwarthoofd.