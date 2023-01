Auto van Jenny in brand gestoken door ex: ‘Dacht je nou werkelijk dat ik je daarom terug zou nemen?’

Sloop voormalig belasting­kan­toor De Teruggave in Breda is ‘onvermij­de­lijk’

BREDA - De sloop van het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden in Breda is onvermijdelijk. Het gebouw is afgeschreven en niet meer rendabel te renoveren. Zeker nu het gebouw moet voldoen aan strenge duurzaamheidseisen.

21 januari