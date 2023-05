Auto en bezorgscooter botsen in Breda

Niels Laros loopt weer een record uit de boeken: ‘Maar dat is niet waarvoor ik het doe’

Europees juniorenkampioen Niels Laros is het baanseizoen begonnen met het verpulveren van weer een record. Op de IFAM Meeting in het Belgische Oordegem scherpte de 18-jarige Oosterhouter het nationale juniorenrecord op de 5000 meter aan tot 13.23,01. ‘Deze had ik niet zien aankomen.’