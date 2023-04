Anthony Lurling verlaat NAC voor oude liefde FC Den Bosch

Haringpar­ty Et­ten-Leur na twintig jaar in kerk, jachthaven vist achter het net: ‘Enorme domper’

ETTEN-LEUR - ,,En dat zonder overleg!” Ton Stoop, havenmeester van jachthaven De Turfvaart in Etten-Leur is verontwaardigd. Hij dacht zelfs nog aan een 1 aprilgrap, maar nee: de plaatselijke Rotary Club viert de haringparty dit jaar niet bij of met hem. Een breuk, na twintig jaar.