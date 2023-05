Anne&Max start tweede vestiging in Breda: horecaketen trekt in oude Yoghurt Barn-pand

Veel onrust over hoogbouw Stations­plein Et­ten-Leur: ‘Het is proppen, proppen, proppen. En allemaal bij ons!’

ETTEN-LEUR - ,,De onrust in de wijk is groot”, zegt wijkvoorzitter Isabelle Borghouts. ,,Op zeven plaatsen gaan ze de hoogte in in Etten-Leur, en allemaal bij ons. Het is genoeg geweest! Ik ga stampei maken, reken maar.”