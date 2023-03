Angst voor stop op woningbouw in West-Brabant na besluit provincie over vergunningen

Deze 'powervrouw' is de baas bij horecabe­drijf met drie zaken in Breda

BREDA/OOSTERHOUT - Het snijdt Nasrin Rahimi door de ziel als ze ziet hoe vrouwen onderdrukt worden in haar geboorteland Afghanistan. ,,Het maakt me verdrietig en boos”, zegt de Oosterhoutse, die zelf aan het hoofd staat van een horecabedrijf met drie zaken in Breda.