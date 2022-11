Andre wordt op zijn 64ste treinmachinist: ‘Kan tot mijn pensioen nog mooi twee jaar rijden’

met video's Drugslab ontdekt tijdens blussen van brand in paarden­stal Baar­le-Nas­sau: eigenaar (57) opgepakt

BAARLE-NASSAU - Bij het blussen van een uitslaande brand bij een paardenstal in Baarle-Nassau is een drugslab ontdekt. De 57-jarige eigenaar is aangehouden, meldt de politie dinsdagochtend. De man woont in een boerderij naast de stal aan de Veldbraak.

15 november