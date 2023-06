Ambitieus NAC zit niet stil, presenteert Tsjechische middenvelder en is nog lang niet klaar

Hij knalde op kruising tegen een andere auto en reed fietser (26) het ziekenhuis in: 'Je hebt mijn leven in één seconde verwoest’

BREDA - Bij een botsing op de kruising van de Grote Doornbos met de Abdijstraat in Breda rolde de auto van de 21-jarige verdachte op zijn kant. Een voorbijkomende fietser raakte daardoor zwaargewond. ,,Je hebt in één seconde mijn leven totaal verwoest”, zegt het hevig geëmotioneerde slachtoffer nu voor de rechtbank in Breda.