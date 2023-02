BREDA – In de Mezz vond zondag de Grôtste Mââuwert plaats. Het tonpraatfestijn probeert al jaren meer lokaal te wortelen, maar dat blijkt in een ‘gezichtsloze’ stad als Breda nog best lastig.

Tonpraten hoort traditiegetrouw bij carnaval en toch heeft Kielegat er een wat moeilijke relatie mee. Vlakbij de ingang van de Mezz legt organisator Peer den Ouden uit dat dit vooral komt door schaalgrootte. ,,In een dorp weet iedereen wie bakker Bart is, maar in een stad niet. Bredase tonpraters mauwen daardoor algemener.”

Hoge aantal grappen

Het vinden van nieuw talent is volgens hem hierdoor ook lastiger. Ondanks dat de organisatie jarenlang zelf talent heeft opgeleid komen vier van de zeven finalisten vandaag van buiten Kielegat. Het moeilijkste aan tonpraten is volgens Van den Ouden verder vooral het hoge aantal grappen dat in korte tijd wordt verwacht. Dit in tegenstelling tot cabaretiers die meer de ruimte krijgen om een verhaal op te zetten. ,,Ik ben gewend om openbaar te spreken, maar nooit als Grôtste Mââuwert. Als je act niet aanslaat, ga je dood in die ton.”

Quote Ik heb vandaag een doel en dat is niet voor schut staan Ellen van Opdorp

Nerveus

Achter in de coulissen weet Ellen van Opdorp precies waarover hij het heeft. De vrouw moet zo het podium op en is nerveus. Tijdens haar laatste optreden in een nabijgelegen dorp moest namelijk niemand lachen om haar typetje Anne Wil Constance van ‘t Ginneken tot Ruitersbos. ,,Ik heb vandaag een doel en dat is niet voor schut staan en het publiek vermaken. Of ik win maakt even niet uit.”

Bekakt wijf

Als Anne Wil speelt Van Opdorp een bekakt wijf uit Breda-Zuid met huwelijksproblemen. Dit alles verstopt achter een evengoed bekakt accent, want ‘Bredaos’ spreekt ze niet. Een twist waar ze samen met de organisatie lang op heeft gebroed. ,,In de ton hoor je eigenlijk plat te praten, maar dit is een charmante manier om dat wat te verbloemen, denk ik.”

Volgens Van Opdorp is er sowieso veel meer in de ton mogelijk dan menig Kielegatter denkt qua archetypes. Zelf geniet ze het meest van de snelle wisselwerking met het publiek wanneer een buut wel aanslaat. ,,Tegen aspirant-tonpraters die twijfelen zou ik zeggen: gewoon doen. Je hebt meteen een team om je heen dat meedenkt.”

Spontaan, speels

Tijdens de pauze toont Joop van Riet zich in de foyer onder de indruk van het niveau tot zover. Spontaan, speels en onverwacht zoals een goede tonsessie hoort te zijn. De man noemt het evenement verder belangrijk voor zowel de lokale humorbarometer alsook de lokale spraak. ,,Het Bredaos is een uitstervende taal op straat. Alleen daarom al is het goed dat het hier wordt gepromoot.”

Import uit Den Haag

Zelf is Van Riet import uit Den Haag en spreekt hij het dialect enkel een bietje. Toch voelde hij meteen een diepe connectie met carnaval tijdens zijn eerste bezoek aan Kielegat. Al snel vertelt de man met glunderende ogen een verhaal dat via een mooi meisje in de polonaise en een boze hospita daarna eindigt in de bak.

Een relaas dat prima zou passen bij een Grôtste Mââuwert, al ziet Van Riet dit duidelijk anders. ,,Ik heb het geprobeerd en geleerd dat ik voor de ton thuishoor en niet erin.”

De uiteindelijke winnaar van de Grôtste Mââuwert werd De Simpele. Anne Wil behaalde knap een tweede plek en Dokter van Epscheuten werd derde. De Bredase Prijs werd dit jaar niet uitgereikt, omdat er geen maauw was met een hoog Breda-gehalte.

Volledig scherm Deelnemer John Stoop. © Pix4Profs / Jules van Iperen