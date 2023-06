Als een popster bezoekt muis Geronimo Stilton basisschool De Horizon in Prinsenbeek

indebuurt.nl De Flodder­dreef en meer gekke straatna­men in Breda

Dat onze stad een openluchtmuseum is, kunnen we niet vaak genoeg in onze verhalen benadrukken. Niks is leuker dan te slenteren door de vele Bredase straatjes. Die soms wel héle gekke namen hebben. Wij hebben er een aantal voor je op een rij gezet en zijn natuurlijk op zoek gegaan naar de betekenis van de namen.