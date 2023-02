Alphen-Chaam doet niet zo moeilijk over ambtenaren naar Rijen: eerste hamerklap voor nieuwe burgemeester

DE BOSWACHTER Vlinders zijn er ook midden in de winter

Menig lezer van BN DeStem zal zich bij de titel van mijn nieuwe column meteen afvragen wat is dat nu voor een titel. Het is toch nog steeds winter en waarom nu dan iets schrijven over vlinders. Voor veel mensen zal het een verrassing zijn, dat er ook vlinders zijn die in de winter rondfladderen.

9 februari