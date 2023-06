Alles werd afgewimpeld, maar dit evenement mag wel doorgaan in De Schroef, waarom?

De Kwestie Even fiets parkeren bij winkel moet kunnen vinden lezers, ‘maar plaats meer nietjes’

Even een fiets bij de winkel parkeren moet geen probleem zijn, reageren lezers op De Kwestie. Wel moeten gemeenten of winkeliers meer voorzieningen treffen, zodat er geen overlast is. ,,Zomaar op de stoep parkeren stoort hulpverlening of mensen met hulpmiddelen. Handhaven dus”, vindt een ander.