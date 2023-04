Alles wat je moet weten over de play-offs in de Keuken Kampioen Divisie

Ree en jong kalfje slachtof­fer van loslopende honden bij Dorst: ‘Tijd van waarschu­wen is voorbij’

DORST - Een ree is maandag doodgebeten gevonden in de bossen bij Dorst. Ook een kalfje is doodgegaan door de ontstane stress. Aris van Sprundel van Staatsbosbeheer wordt er gek van. ,,De tijd van waarschuwen is voorbij.”