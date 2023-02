Alles wat je moet weten over carnaval in Etten-Leur 2023

in liefdevolle herinnering Voor Laurens Siebers (1948-2022) was niks zo actueel als het erfgoed

BREDA - Laurens Siebers woonde het grootste deel van zijn leven in de binnenstad van Breda. De stad zat in zijn vezels, archiveren was de rode draad in zijn leven. Hij was een heer, gehecht aan conventies, en tegelijkertijd een dwarsdenker.