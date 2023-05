‘Alle creativiteit zonder dogma's nodig’ in de strijd tegen woningnood, menen lezers

Te weinig bewijs: ex-kok vrijgespro­ken van aanranding serveer­ster

GEERTRUIDENBERG/BREDA - Een 33-jarige ex-kok uit Geertruidenberg die meermaals een serveerster in restaurant Suikerkist in Breda zou hebben aangerand, is vrijgesproken van die beschuldiging. Het ontbreekt de rechtbank aan ondersteunend bewijs.