Alfred Schreuder evenals Arne Slot smoorverliefd op NAC: ‘Wens om trainer van NAC te worden, is er nog steeds’

Joris uit Breda verovert het hart van model Sylvia Geersen op tv: ‘Cafégan­gers juichten ons toe’

BREDA - Ze zijn tot over hun oren verliefd. Het programma The Bachelorette op Videoland is een groot succes geworden voor het bekende model Sylvia Geersen (37). De gelukkige man was tot voor kort nog volledig onbekend: Joris Smits uit Breda.