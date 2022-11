Al rijdend vreet deze mulcher in Breda bladeren op om ze daarna verpulverd uit te spugen

Oergezel­lig Bredaas carnavals­feest op de Grote Markt

BREDA - Het Kielegat gaat weer helemaal los. De Eflde van de Elfde is in ieder geval weer als vanouds. Op de Grote Markt in Breda vond vrijdagavond de aftrap plaats van het carnavalsfeest volgend jaar in de stad alsof er nooit een coronapandemie is geweest.

