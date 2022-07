Al dagen vliegen verschillende voertuigen al rijdend in brand, maar waar komt dat door?

De afgelopen dagen vlogen opvallend veel voertuigen in het westen van de provincie al rijdend in brand. Je zou bijna denken dat het door de hoge temperaturen komt, maar dat is niet het geval, zeggen de kenners.

Op de A27 bij Breda vloog woensdagochtend een taxi spontaan in brand. De taxichauffeur wilde rond 10.05 uur de afslag nemen richting Breda-Noord toen hij rook zag. Vlak voor de taxi volledig in brand vloog, wist de chauffeur het voertuig te verlaten.

Diezelfde avond vloog een vrachtwagen in brand op de A27. De brand ontstond rond 21.40 uur bij Raamsdonksveer. In de truck zaten elektronica zoals laptops. De vlammen sloegen al snel metershoog uit het voertuig.

Maandagmiddag 18 juli vloog een auto aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal in brand en een dag later gebeurde hetzelfde op de N262 in dezelfde stad.

Alle incidenten hebben hoge buitentemperaturen gemeen, maar toch is dat volgens een woordvoerder van de brandweer eerder toeval. ,,Je moet echt per voertuig kijken om wat voor een auto het gaat en wat voor omstandigheden er spelen. Hitte heeft er weinig mee te maken.”

Slecht onderhoud

Hij denkt eerder aan een andere verklaring. ,,Door hoge brandstofprijzen en onderhoudskosten zou het kunnen dat autobezitters hun voertuigen slechter onderhouden. Bij slecht onderhoud, heb je een hogere kans op brand.”

Een medewerker van Autobedrijf Kees Roks in Roosendaal sluit zich daarbij aan. ,,Je moet echt op detailniveau kijken wat voor een auto het is en welke onderdelen kapot zijn. Het is onmogelijk om een verband te leggen tussen de verschillende gevallen. Hitte is zeker niet relevant. Want auto’s worden getest van Antarctische temperaturen tot Afrikaanse temperaturen.”

Knutselen

Waarom vliegen auto’s dan wel spontaan in brand? ,,Je moet eerder denken aan achterstallig onderhoud. Of slechte reparaties of mensen die zelf zijn gaan knutselen. Je schrikt je kapot over wat mensen ooit knutselen bij hun auto. Dat is levensgevaarlijk.”